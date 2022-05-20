الديون تدفع شابا إلى الانتحار بتناول حبة الغلال في الغربية



أقدم شاب على التخلص من حياته بمنزله بقرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، حيث عثرت أسرته على جثمانه داخل غرفته بعد التخلص من حياته متناولا حبة الغلال السامة لتراكم الديون عليه.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغا من أسرة شاب بقرية الجعفرية إحدى قرى مركز السنطة يفيد بتخلص شاب يدعى (وائل.إ.ب - ٢٧ عاما)، من حياته متناولا حبة الغلال السامة.



وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأن الشاب كانت تراكمت عليه الديون في الفترة الأخيرة وعجز عن السداد ما أصابه بحالة نفسية سيئة ولم يجد أمامه من سبيل سوى التخلص من حياته، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بدفن الجثة.