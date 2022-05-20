أكد عصام عبد الفتاح، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن "الكاف" قرر إسناد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والوداد المغربي، والمقرر لها 30 مايو الجاري، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، للجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

وقال عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس: «بشكل رسمي الجنوب إفريقي فيكتور جوميز هو حكم لقاء الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا».

وكشف تقرير مغربي، أن جوميز، سيعاونه في إدارة المباراة النهائية، كلا من: «زاخيل ثوسي سيويلا (مساعد أول) - سورو باتسوان (مساعد ثانٍ) - إبراهيما سنجاري (منسق عام للمباراة) - صادق السالمي (حكما رابعا) - هيثم قيراط (حكم في غرفة الـ VAR) - خليل حساني (حكم مساعد غرفة الـ VAR) - دحان بيدا (حكم مساعد ثانٍ في غرفة الـ VAR)»

وكان جوميز، أدار 12 مباراة للفرق المصرية، من بينها 8 مواجهات للأهلي، فاز الأحمر في 5 منهم وهُزم في 3، بجانب انتصارين وهزيمة للزمالك، ومباراة وحيدة فاز بها بيراميدز في مشواره بكأس الكونفدرالية.