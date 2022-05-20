وزير مالية ألمانيا: مجموعة السبع ستقر مساعدات مالية لأوكرانيا بـ19 مليار دولار



قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ستقر في ختام اجتماعاتها بمدينة بون الألمانية اليوم الجمعة، مساعدات مالية، قصيرة الأجل، لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو (19 مليار دولار).



وأضاف ليندنر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج من مدينة بون: " يجب علينا ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، ولذلك فنح نجتمع هنا لجمع الأموال لتوفير السيولة للحكومة الأوكرانية".



وتابع الوزير: "يبدو أنه سيكون هناك أكثر من 18 مليارا يمكننا جمعها لدعم أوكرانيا في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة".



واختتم ليندنر تصريحاته قائلا إن هذه المساعدات المالية تتضمن 5ر7 مليار دولار تعهدت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأعرب عن اعتقاده بأن مشاكل التمويل في أوكرانيا قد تم حلها "في المستقبل المنظور".