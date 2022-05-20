تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 20 مايو 2022 والتي جاء في مقدمتها:
مصر تستهدف زيادة المساحات المزروعة بالقمح لـ5 ملايين طن خلال 3 سنوات
كشف رضا محمد رئيس البرنامج القومي للقمح، ورئيس معهد المحاصيل الحقلية، أن حجم إنتاج مصر من القمح الآن يبلغ 45% إلى 50%، منوّها بأن الدولة تستهدف تحقيق 65% إلى 70% زيادة في إنتاجية القمح خلال 3 سنوات مقبلة، وتعتمد خطة الدولة في زيادة إنتاج القمح على زيادة المساحات المزروعة من القمح لـ5 مليون فدان؛ بدلاً من 3.6 مليون فدان حاليًا، وزيادة الإنتاج إلى 15 مليون طن قمح، وبذلك نحقق 70% من الاكتفاء الذاتي من القمح.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
:
وزير المالية: تكليف رئاسي بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الرقمي
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الرقمي بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؛ من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار وتعزيز الحوكمة، جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" العالمية على هامش مشاركته في أعمال البعثة التجارية "BEBA"
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
:
المشاط تلتقي مستثمرين وممثلي الشركات البريطانية للترويج للخطط التنموية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءات ثنائية مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات البريطانية والمؤسسات التمويلية، حيث تم خلال اللقاءات بحث أطر التعاون المشترك وعرض فرص الاستثمار في السوق المحية لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة ومشروعات تحلية المياه، ومناقشة آليات وسبل تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وذلك خلال زيارتها للمملكة المتحدة ضمن فعاليات البعثة التجارية المصرية، التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية BEBA.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
:
شحنات قمح روسي تتجه إلى مصر وإيران والسعودية وليبيا والجزائر
أظهرت تقارير ملاحية من شركة لوجيستيك أو.إس عن حركة الموانئ الروسية خلال أسبوع حتى 18 مايو الجاري، أن شحنات قمح روسي تتجه إلى مصر والجزائر وليبيا في شمال إفريقيا، وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الموانئ الروسية تشحن القمح إلى إيران والسعودية أيضا، في حين تم تحميل شحنات من الذرة الروسية إلى تركيا وشحنات من الشعير والذرة إلى ليبيا خلال الفترة نفسها.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
:
البيئة تخطط للوصول إلى طرح سندات خضراء بملياري دولار
أكد على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أنه هناك طرح من قبل الدولة سندات خضراء تصل إلى 750 مليون دولار، وأن هناك خطة نعمل عليها مع وزارة المالية للوصول إلى 2 مليار دولار بعد السندات الأولى التي ستطرح، موضحاً أن رئيس الوزراء أكد أنه خلال عام 2030، ستكون كافة المشروعات التنموية مشروعات خضراء صديقة للبيئة
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
:
محيي الدين: الاستثمار فى رأس المال البشري أساس تقدم الأمم
قال محى الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، والمبعوث الأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إن جائحة كورونا تعد من أكثر المربكات الكبرى للاقتصاد العالمي، والتى رسميا لم تنته وفقا لمنظمة الصحة العالمية، حيث إنه يتم التعامل مع الأوبئة بين إنكار وإهمال وقت حدوثها والهلع والارتباك بعد حدوثها، بالإضافة إلى تفشي نظرية المؤامرة حول انتشار الأوبئة وأنه لا ينجو منها إلا بالعلم والمال، مشيرا إلى أن للتعامل مع مربكات العصر لا بد من الاستثمار فى رأس المال البشري والبنية الأساسية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
:
استلام ما يقرب من 2.2 مليون طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن
قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن معدلات توريد القمح ارتفعت إلى ما يقرب من 2.2 مليون طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن، مشيرا إلى أن سداد مستحقات المزارعين يتم بشكل فوري لتشجيع المزارعين على استمرار عمليات التوريد خلال الفترة المقبلة، حيث لا تستغرق عملية السداد 48 ساعة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
:
الذهب يخسر 15جنيها وعيار 21 يسجل 1055 جنيها
تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بنحو 15 جنيها، في بداية تعاملات اليوم الجمعة، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر إلى نحو 1055 جنيها مقارنة بـ 1070 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 901 جنيها وسجل سعر الجرام عيار 24 ليسجل 1209 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 120 جنيها ليسجل نحو 8,440 جنبها،وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية السابق بغرفة القاهرة التجارية.
انخفاض أسعار الأرز والسكر والبيض
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر طن الأرز انخفض بقيمة ١٤٥٠ جنيها للطن الواحد، وكذلك انخفض سعر السكر بقيمة ١٠٠ جنيه للطن ليصل إلى ١١ ألف جنيه بدلا من ١١١٠٠ جنيه للطن، بالإضافة لانخفاض سعر البيض البلدي بقيمة ٤ جنيهات ليصل إلى ٥٠ جنيها سعر المزرعة ليصل للمستهلك ٥٥ جنيها.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
:
تداول 9657 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
شهدت مواني البحر الأحمر على مدار الـ 24ساعة الماضية تداول 9657 طن بضائع عامة متنوعة، و462 شاحنة، و81 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة الأرصفة 18 سفينة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 760 راكبًا بموانيها، وشهدت حركة الصادرات بموانئ الهيئة تداول 6593 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 245 شاحنة، و 29 سيارة ملاكي، كما بلغت حركة الواردات تداول 3064 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 217 شاحنة، و 29 سيارة ملاكي.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
: