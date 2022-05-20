ألمانيا وقطر توقعان شراكة في مجال الطاقة

في إطار مساعي ألمانيا للاستقلال عن الغاز الروسي، أبرمت الحكومة الألمانية شراكة في مجال الطاقة مع قطر.

ووقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إعلان نوايا لتعميق التعاون خلال الزيارة الرسمية للأمير في برلين، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة.

وبحسب الوزارة، ستساعد شراكة الطاقة ألمانيا على تنويع إمداداتها من الغاز من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفي نفس الوقت ستعطي دفعة للتعاون في مجال "الهيدروجين الأخضر".

ووفقا للبيانات، تهدف الشراكة الألمانية-القطرية في مجال الطاقة إلى تعزيز "التبادل رفيع المستوى" بين الحكومتين حول القضايا المتعلقة بالطاقة، وبناء الجسور بين البلدين، والجمع بين الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص. ومن المقرر عقد اجتماعات منتظمة بين وزارة الطاقة القطرية والوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية عن تشكيل مجموعتي عمل، تختص إحداهما بتعزيز العلاقات التجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين وإنشاء منتدى حول البنية التحتية والقضايا التنظيمية، بينما تختص الأخرى بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الأحمال، حيث ستعمل على تطوير قدرات الطاقة المتجددة والقضايا ذات الصلة مثل البنية التحتية وأسواق الكهرباء.

وأشارت الوزارة إلى أن حماية المناخ سيكون لها دورا أيضا في هذه الشراكة، حيث ستتولى لجنة تفعيل الحوار حول حلول كفاءة الطاقة "التي يمكن أن تساهم في إزالة الكربون من قطاعات البناء والنقل والصناعة".

وبسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، تسعى ألمانيا لأن تصبح مستقلة عن الغاز الروسي وتعوّل في ذلك على شحنات غاز طبيعي مسال من قطر، التي زارها هابيك من قبل لهذا الغرض في آذار/مارس الماضي.