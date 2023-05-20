قال أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات النقاش الرسمية تسير بشكل جيد حتى الآن، لكن التقييم النهائي هو الأهم للحوار برمته.

وأضاف "الشرقاوي" في تصريحات لـ"الشروق"، أن اللجان تعمل على إعداد تقارير ومحاضر للجلسات للعرض على مجلس الأمناء.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أكد في تصريحات لبرنامجه "مصر جديدة"، أمس، أن أكثر من 1600 شخص من تيارات مختلفة شاركوا الأسبوع الماضي في جلسات الحوار الوطني.

وأوضح أن الجلسات كانت مشرفة تليق بمصر وتليق بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد الحوار الوطني، مؤكدا أن 450 شخصا من الحاضرين شاركوا بآرائهم.

وذكر أن جلسات هذا الأسبوع كانت على مدار ثلاثة أيام (الأحد والثلاثاء والخميس)، ونوقش خلالها قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية تشغل بال المواطنين.

وأكد رشوان، أن الحوار الوطني في طريقه إلى بلورة اقتراحات تهم كل الفئات والتجمعات والنقابات وأحوال المواطنين كافة.

وأضاف أن أبرز القضايا، التي تمت مناقشتها، هي قضايا الوصاية وقضايا الحماية الاجتماعية، كما تمت مناقشة موضوعات تشريعية ذات أهمية قصوى للشعب المصري.

وطمأن رشوان المصريين، بأن الأمور تسير بشكل جيد في الحوار الوطني القائم على احترام تعدد الأصوات وتعدد المقترحات؛ لأن هذا كان جوهر دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أولويات العمل الوطني.

وشرح مفهوم أولويات العمل الوطني، وقال إنها خاصة بالأمور التي تهم الشعب المصري، مثل: التعليم والصحة والأوضاع الاقتصادية وحرية الرأي والتعبير وتشكيل الأحزاب والترشح في الانتخابات.

وعبر رشوان عن تفاؤله ويقينه بأن كل ما سيصدر من توصيات من الحوار الوطني سيحظي باهتمام كبير من قبل الرئاسة وسيحال للبرلمان؛ لمناقشته أو إصدار قرارات تنفيذية تجاهه.

وأكد رشوان أن الجميع كان متقبلا لخلاف الرأي لكن هناك كثيرًا من الملفات شهدت توافقا كبيرا مثل قضايا: الحماية الاجتماعية ومفهومها، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الحاضرين يقدمون اقتراحاتهم للتوسع في مفهوم الحماية الاجتماعية وتحويلها من منحة من الدولة لطاقة إنتاجية تعود بدخل ثابت للمستفيدين بها.