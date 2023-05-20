عضو في الرئاسي اليمني يعلن انضمامه رسميا للانتقالي الجنوبي

أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء فرج البحسني، اليوم السبت، انضمامه رسميا إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال.

وقال البحسني، في كلمة مصورة خلال اجتماع للمجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، اطلعت عليها (د. ب. أ)، إن "نجاح انعقاد المشاورات في عدن، وانضمامنا لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، سيمثل إضافة نوعية لعمل المجلس، ولتوزيع الحوار بين جميع القوى والشخصيات في الجنوب".

وشدد البحسني، وهو محافظ حضرموت السابق، على أن "الجنوب بحاجة لوحدة صف جميع أبنائه، مع تحالف قوي بين القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات العامة، بعيدا عن كل ترسبات الماضي".

ولفت إلى أن "قضية الجنوب لا يمكن أن تنتصر إلا بوحدة الصف، وبإعلاء لغة المحبة والسلام، ونبذ خطاب الكراهية والعنف".

وكان عيدروس الزبيدي رئيس الانتقالي الجنوبي، أعلن قبل أكثر من أسبوع تعيين البحسني نائباً له في قيادة المجلس، دون تعليق من قبل الأخير الذي لم يؤكد ذلك رسميا إلا اليوم.

وجاء ذلك بعد انعقاد لقاء تشاوري في مدينة عدن بقيادة المجلس الانتقالي ومشاركة مكونات جنوبية، وقعت على ميثاق يمهد لانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وانعقد اللقاء التشاوري في ظل رفض ومقاطعة عدد من المكونات السياسية الجنوبية، بعضها بارزة، فيما لم يصدر موقف رسمي من الحكومة اليمنية بشأن ذلك.

وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو 2017، وهو مشارك في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومسيطر على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات جنوبية أخرى، ومعروف بقربه من دولة الإمارات.