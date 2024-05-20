موديست: نريد التتويج بدوري أبطال إفريقيا من أجل معلول

بعث أنتوني موديست، لاعب النادي الأهلي برسالة لعلي معلول، زميله في الفريق، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر أكيليس.

ونشر أنتوني موديست مقطع فيديو عبر حسابه على موقع انستجرام لعلي معلول، وعلّق عليه قائلًا: "بالشفاء العاجل لصديقي معلول.. سنبذل قصارى جهدنا للفوز بدوري أبطال إفريقيا من أجلك".

ويواجه النادي الأهلي فريق الترجي التونسي مساء السبت القادم، على إستاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب.

أعلن النادي الأهلي نجاح الجراحة التي خضع لها علي معلول، مؤكدًا أن اللاعب سيبدأ البرنامج العلاجي والتأهيلي بعد أسبوعين.

وقال أحمد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالأهلي أن علي معلول أجرى جراحة ناجحة في وتر أكيلس صباح أمس الإثنين، بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وأشار أحمد جاب الله إلى أن جراحة معلول مطمئنة للغاية، وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.