تثبيت سعر الفائدة الأولية في الصين

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الاثنين تثبيت سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 45ر3% دون تغيير، مقارنة بمستواه في الشهر السابق.

كما أبقى البنك على سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 95ر3%، بحسب مركز تمويل الإنتربنك الوطني في الصين.

وفي فبراير الماضي خفض بنك الشعب سعر الفائدة على القروض الخمسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 95ر3%، وكان أكبر خفض له خلال السنوات الأخيرة، في حين لم تتغير فائدة قروض العام الواحد في فبراير الماضي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إلى أن الأسواق كانت تتوقع خفض فائدة القروض الخمسية لدعم سوقي الائتمان والعقارات، وتقليل تكلفة تمويل الشركات والأفراد، والمساهمة في تعافي الاقتصاد الصيني بشكل مطرد.

يذكر أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني وبخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.