تحرير 107 مخالفات خلال حملات تموينية في الإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال الفترة من ١٣ حتى ١٩ مايو الجارى عدة حملات، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق المخابز المدعمة.

وأكدت شيماء عمر مدير التموين بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط ٧٠٠ زجاجة مياه غازية ومخبوزات منتهية الصلاحية، ومخبز لحيازته دقيق من مطحن مخالف للمطحن المربوط عليه بكمية قدرها طن ونصف، وتحرير ٩ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و١٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٩ محاضر لعدم وجود لوحة مواعيد التشغيل، و٥ محاضر توقف بدون إذن، و٣ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وأوضحت مدير التموين أن مجال الرقابة على الأسواق شهد تحرير ٢٢ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و١٦ محضرا لعدم حمل شهادة صحية، محضر لعدم استخدام لافته باللغة العربية على واجهة المحل، و٦ محاضر عدم الإعلان عن المخازن، ومحضر عدم إحضار إخطار الثلاجة، محضر لحوم بلدية مكشوفة، محضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي، و٧ محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأضافت أنه في مجال المستودعات حررت الحملات محضرين تفريغ حمولة السيارة خارج نطاق المستودع، ومحضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز.

ووجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود مديرية التموين بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية ومراقبة وضبط الأسواق والمخابز لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.