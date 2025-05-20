شومر يطرح مشروع قانون لمنع ترامب من قبول طائرة مقدمة من قطر

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قدّم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، مشروع قانون جديدا يمنع الولايات المتحدة من استخدام طائرة أجنبية كطائرة رئاسية (إير فورس وان).

ويأتي طرح شومر لهذا القانون في محاولة لمنع الرئيس دونالد ترامب من قبول طائرة جديدة بقيمة 400 مليون دولار مقدمة من قطر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الاثنين، إن الطائرة "سيتم قبولها وفقا لجميع الالتزامات القانونية والأخلاقية".

وينص مشروع القانون على حظر إنفاق أموال دافعي الضرائب لتجهيز طائرة مملوكة لجهة أجنبية لتكون صالحة للاستخدام الرئاسي.

وقال شومر: "لا توجد أي تعديلات يمكن أن تضمن بشكل كامل أن الطائرة ستكون آمنة".