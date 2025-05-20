شهد فرع ثقافة بورسعيد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة لتعزيز الوعي المجتمعي بالتراث المتحفي، وذلك ضمن مشاركة هيئة قصور الثقافة في برامج وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

تضمنت الفعاليات محاضرة تثقيفية حول المتاحف، عقدتها مكتبة 6 أكتوبر العامة في بورسعيد، تناول خلالها الفنان جمال البوشي، أهمية المتاحف كمراكز للتنوير الثقافي والتاريخي.

واستعرض البوشي خلال المحاضرة، أبرز متاحف محافظة بورسعيد، وعلى رأسها متحف النصر الحديث الواقع أسفل النصب التذكاري بميدان الشهداء، والذي يضم مجموعة أعمال فنية لعدد من رواد الحركة التشكيلية المصرية الحديثة.

كما تناول في حديثه متحف هيئة قناة السويس، الذي يؤرخ لملحمة حفر القناة وأهميتها الاقتصادية، وكذلك متحف بورسعيد الحربي، الذي يوثق البطولات الوطنية بدءًا من العدوان الثلاثي عام 1956 وحتى نصر أكتوبر 1973، ويحتوي على مقتنيات نادرة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأكد البوشي أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المتاحف في إثراء الوعي الثقافي والحفاظ على التراث المحلي، إلى جانب كونها عنصرًا جاذبًا للسياحة، مشيرا إلى مجموعة من أبرز المتاحف العالمية، من بينها متحف اللوفر بفرنسا، والمتحف البريطاني، والمتحف الفني الحديث بنيويورك، بالإضافة إلى عدد من المتاحف المصرية مثل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، والمتحف المصري للآثار بالقاهرة، ومتحف الفن المصري الحديث، مؤكدًا أن مصر بما تضمه من آثار تعد متحفًا مفتوحًا للعالم.