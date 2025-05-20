الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

صرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، اليوم الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة لتهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر، قوله إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم اعتراض الطائرة وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، مبينا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر، على أن القوات المسلحة الأردنية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته، وستتعامل بكل قوة وحزم لمنع مختلف أشكال محاولات التسلل أو التهريب.