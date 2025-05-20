عاودت البورصة المصرية الارتفاع اليوم الثلاثاء، بعد هبوط خلال الجلسات الماضية، تحت ضغط عمليات جني أرباح.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.9%، ووصل إلى مستوى 31629 نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.13%، ووصل إلى مستوى 31355.82 نقطة، أمس.



وكما قاد الهبوط أمس سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي، والذي نزل بنسبة 1.7%، كان قائدا لارتفاع المؤشر اليوم، حيث زاد بنسبة 0.6%.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.7%، ووصل إلى مستوى 31714 نقطة في جلسة الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي في 4 جلسات الأسبوع الماضي من 5، بسبب الأنباء العالمية الايجابية، وزاد بما يقارب الـ0.5%، وحد من المكاسب الهبوط الكبير في جلسة الأحد حيث تجاوزت 1%.

وأعلنت أمريكا والصين خفضا مؤقتا للرسوم الجمركية المتبادلة على منتجات البلدين، وفقا لبيان مشترك صادر في جنيف يوم الاثنين الماضي، وذلك في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية ومنح أكبر اقتصادين في العالم مهلة إضافية قدرها 3 أشهر لحل خلافاتهما.