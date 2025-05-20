إسبانيا: القبض على عصابة يشتبه في تصديرها نفايات بلاستيكية بشكل غير قانوني

ألقت الشرطة في إسبانيا، القبض على عصابة دولية يشتبه في أنها تتخلص من نفايات بلاستيكية من أوروبا في قارات أخرى بشكل غير قانوني.

وقالت وحدة الشرطة التابعة للحرس المدني في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن العصابة الإجرامية خزنت ما لا يقل عن 41 ألف طن من النفايات البلاستيكية من إسبانيا وفرنسا والبرتغال.

وأضاف البيان أنه تم الاحتفاظ ببعضها بشكل غير قانوني في إسبانيا، لكن بعضها تم تصديره إلى دول مثل الهند وتركيا وماليزيا والبرازيل والمغرب وتايلاند والمملكة المتحدة.

وذكر البيان أنه تم اعتقال خمسة أشخاص ويجري التحقيق مع 15 آخرين.

وورد أن هذه النفايات، التي يصعب إعادة تدويرها وتضر بالبيئة، قد تم نقلها وتداولها وتخزينها عبر الحدود دون ترخيص على مدى عدة سنوات.

وفي إسبانيا، تم إيداعها في عدد من المواقع المختلفة، بما في ذلك ثلاثة مدافن نفايات غير قانونية في منطقتي ليون وفالنسيا.

وتم إجراء ما مجموعه ست عمليات تفتيش بالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) وسلطات البلدان الأوروبية الأخرى المعنية. ووفقا للحرس المدني، فإن النفايات تتكون بشكل رئيسي من مواد بلاستيكية زراعية من فرنسا والبرتغال.