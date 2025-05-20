مصدر دبلوماسي فلسطيني: ليبيا أكدت رفضها أي مقترح لاستقبال مليون فلسطيني من غزة مقابل تحرير أموال مجمدة

قال مصدر دبلوماسي فلسطيني إن ليبيا أبلغت السلطات في رام الله رفضها أي مقترح لاستقبال مليون فلسطيني من غزة، مقابل تحرير أموال ليبية مجمدة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح الثلاثاء، أن «ليبيا أكدت أن موقفها ينسجم مع الموقف العربي الرافض لفكرة التهجير والتوطين خارج فلسطين».

وأشار إلى أن «ليبيا شددت على أن سياساتها تجاه القضية الفلسطينية تستند إلى المبادئ والقيم التي يؤمن بها الشعب الليبي».

والجمعة الماضية، ذكرت قناة «إن.بي.سي» نيوز، نقلا عن 5 أشخاص مطلعين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.

ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسئول أمريكي سابق، أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن الولايات المتحدة ناقشتها مع القيادة الليبية.

وأضافت نقلا عن نفس الأشخاص الثلاثة، أنه مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ستفرج الإدارة الأمريكية عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها واشنطن قبل أكثر من 10 سنوات.

وقال المسئول الأمريكي السابق إن إحدى الأفكار التي ناقشها مسئولو الإدارة هي تقديم حوافز مالية للفلسطينيين، مثل السكن المجاني وحتى الراتب.

وذكرت «إن بي سي نيوز» أن تفاصيل موعد أو كيفية تنفيذ أي خطة لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا غامضة، ومن المرجح أن تواجه أي محاولة لإعادة توطين ما يصل إلى مليون شخص هناك عقبات كبيرة.