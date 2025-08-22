تقرير: ثلاثي النصر على وشك الرحيل عن النادي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت تقارير صحفية، أن ثلاثي نادي النصر السعودي، عبدالعزيز الفرج، وماجد قشيش، وفهد الزبيدي، على وشك الرحيل عن صفوف نادي النصر خلال الميركاتو الصيفي الجارى.

وحسب ما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن إدارة النصر اقتربت من إنهاء ملفات انتقال الثلاثي عبدالعزيز الفرج وماجد قشيش وفهد الزبيدي إلى إحدى أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت أن إدارة النصر تلقت عروضًا من أندية الفتح والحزم والنجمة للتعاقد مع فهد الزبيدي، بينما يتفاوض نادي الدرعية مع النصر للحصول على خدمات عبدالعزيز الفرج.

وأشارت بأن النجمة والفتح يتنافسان على التعاقد مع ماجد قشيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج الثلاثي قشيش والفرج والزبيدي، من حسابات البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، لمنافسات الموسم الجديد.