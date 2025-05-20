الخارجية الروسية: اتهامات بوخارست لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرومانية لا أساس لها

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إنه لا جدوى من مناقشة آفاق كسر الجمود في العلاقات الروسية الرومانية، في ظل السلوك الرسمي لبوخارست.

وأضافت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "في ظل هذه الظروف، لا جدوى من مناقشة آفاق كسر الجمود في العلاقات الروسية الرومانية، الأمر الذي سيعتمد كليا على قدرة بوخارست على تجاوز الصور النمطية المعادية لروسيا، والانتقال إلى مسار سياسة خارجية أكثر براجماتية، يلبي المصالح الحقيقية للشعب الروماني"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفاز عمدة بوخارست نيكوسور دان، أمس الاثنين، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية، بعد فرز 100% من الأصوات، بحسب اللجنة المركزية للانتخابات المركزية في رومانيا.

وحصل دان على تأييد 60. 53% من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه جورجي سيميون، رئيس حزب "التحالف من أجل توحيد الرومانيين" المعارض، على 40. 46% من الأصوات.

وأقرّ سيميون، بالهزيمة في السباق الرئاسي، وهنأ خصمه بالفوز.

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، أول أمس الأحد، وعقدت الجولة الأولى في الرابع من مايو الجاري، حيث حصل سيميون على 41%، ودان على 21% من الأصوات.