السوداني والمنفي يبحثان هاتفيا تطوير التعاون المشترك بين العراق وليبيا

بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في محادثة هاتفية مع رئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد يونس المنفي، اليوم الاثنين، سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية في بيان، أن السوداني، تلقى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من المنفي، حيث جرى "بحث العلاقات الثنائية، وأهمية تطوير التعاون المشترك، بما يصب في مصالح شعبي البلدين الشقيقين، كما شهد الاتصال بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "رؤية العراق نحو تحقيق التكامل وتعزيز الروابط التي من شأنها أن تعزز العمل العربي المشترك، وهو ما تجسد في قمّة بغداد وما شهدته من إطلاق مبادرات عديدة شملت الجوانب السياسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، تصب في صالح الشعوب العربية".

من جانبه، هنأ المنفي رئيس الحكومة العراقية، "بمناسبة نجاح تنظيم القمة العربية الـ34 في بغداد والقمة التنموية بدورتها الخامسة، وترؤس العراق للقمتين"، مشيدا "بكل الجهود التي بذلت في سبيل دعم القضايا العربية، وكل ما يساهم في دعم الاستقرار".