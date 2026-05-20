رئيس وزراء إسباني أسبق يواجه تحقيقا جنائيا بشأن استغلال نفوز وغسل أموال

يجري القضاء الإسباني تحقيقا بشأن رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو على خلفية استغلال نفوذ غير شرعي مزعوم وغسل أموال.

وذكر القضاء أيضا أنه متهم بالعضوية في منظمة إجرامية وتزوير مستدات.

واستدعى خوسيه لويس كالاما، قاضي التحقيق الذي يتولى القضية ثاباتيرو، ليمثل أمام المحكمة العليا الوطنية كمتهم في مدريد في الثاني في يونيو المقبل.

وسمحت المحكمة اليوم الثلاثاء بتفتيش مكتب رئيس الوزراء السابق (2004- 2011) ومقرات أعمال الشركات الثلاث المرتبطة بالسياسي الاشتراكي.

ويُزعم أن المسؤول السابق /65 عاما/ كان يتزعم شبكة استغلت العلاقات السياسية للتأثير على قرارات تتخذها السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، لصالح شركة الخطوط الجوية "بلس ألترا" بشكل رئيسي، وفقا لبيان قضائي. وكان الهدف هو تحقيق مكاسب مالية.

وتعود خلفية التحقيقات إلى خطة إنقاذ حكومية لشركة "بلس ألترا" في مارس 2021 ضمن برنامج مساعدات إسباني لمواجهة تداعيات كوفيد-19. وفي ذلك الوقت، حصلت الشركة على نحو 53 مليون يورو (حوالي 62 مليون دولار) عبر صندوق الاستثمار الصناعي الحكومي.

وأثارت هذه المساعدة جدلا سياسيا، حيث تم اعتبار "بلس ألترا" شركة طيران صغيرة نسبيا، بينما شكك منتقدون في تصنيفها كشركة "ذات أهمية استراتيجية". كما تكررت النقاشات بشأن احتمال وجود صلات للشركة بفنزويلا.