الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية المثير للجدل مع الولايات المتحدة.

وقالت الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الأربعاء، إن المفاوضين "توصلوا للتو إلى اتفاق مبدئي بشأن لائحتين لتنفيذ تخفيضات الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي المنصوص عليها في البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".



وتحت ضغط التهديدات الأخيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق ممثلو الاتحاد الأوروبي خلال الليل، ضمن أمور أخرى، على إلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على السلع الصناعية الأمريكية.