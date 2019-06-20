ديلي ميل: وزير بريطاني يحث جونسون على إبقاء إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ بشأن «بريكست»

ذكرت صحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية أن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، سيدعو بوريس جونسون، الذي يعد أحد أبرز المنافسين لقيادة حزب (المحافظين) البريطاني خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي، إلى الإبقاء على خيار إجراء استفتاء ثانٍ بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مفتوحًا؛ من أجل كسر حالة الجمود التي تعتري عملية الخروج، كما سيحثه على التعهد بأن "يكافح" ضد إتمام سيناريو الخروج دون التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- إلى أن هاموند سوف يحذر في هذا الإطار من أن رئيس الوزراء القادم لن يتمكن من تأمين سيناريو خروج أفضل من اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي وأن النواب البريطانيين سوف يعارضون أية محاولة للخروج دون اتفاق.

كما أوضحت "ذا ديلي ميل" أن هذه التصريحات، التي من المقرر أن يدلي بها هاموند خلال خطابه السنوي أمام كبار المصرفيين والخبراء الماليين في لندن اليوم، من شأنها أن تجعله أبرز عضو بحزب المحافظين البريطاني يؤيد فكرة إجراء استفتاء ثان بشأن (بريكست) كما من شأنه أيضا أن يثير غضب مؤيدي الخروج المتشددين داخل حزب المحافظين.