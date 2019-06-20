وزير دفاع كوريا الجنوبية يعتذر عن فشل تعقب قارب كوري شمالي اخترق الحدود البحرية لبلاده

تقدم وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو، اليوم الخميس، باعتذار وسط تصاعد الانتقادات العامة لإخفاق الجيش الكوري الجنوبي في تعقب قارب كوري شمالي اخترق الحدود البحرية بين الكوريتين، وللكذب بشأن التعتيم على هذا الإخفاق.

وأوضح جيونج - في رسالة عامة نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - "لقد اتخذ الجيش الوضع المتعلق بقارب كوريا الشمالية الخشبي الصغير بجدية ويقدم اعتذاره البالغ للشعب"، متعهدا بـ "توجيه اللوم الشديد لأولئك المسئولين عن ذلك".

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد تعرض للانتقادات الشديدة عقب الكشف عن اختراق قارب خشبي كوري شمالي صغير الحدود البحرية بين الكوريتين، والإبحار دون إيقاف في المياه الإقليمية للشطر الجنوبي بالبحر الشرقي لنحو ثلاثة أيام قبل وصوله إلى ميناء سامتشوك بمقاطعة جانجوون الكورية الجنوبية الذي كان مقررا بعد غد السبت.

يُشار إلى أن أيا من الجيش الكوري الجنوبي أو خفر السواحل لم يتخذ إجراء ضد القارب ولم يكونا على علم بالأمر لحين أن وجد مواطن كوري جنوبي القارب وعلى متنه أربعة كوريين شماليين وإبلاغه الشرطة عنهم. غير أن هيئة الأركان المشتركة في سول أعلنت في بادئ الأمر أن عمليات الدفاع الساحلية والبحرية الشاملة تُجرى على نحو "طبيعي".