ارتفاع حصيلة قتلى سقوط حافلة في واد بشمال الهند إلى 42 شخصا

ارتفع عدد قتلى سقوط حافلة في واد بمنطقة الهيمالايا في ولاية هيماشال براديش بشمال الهند، اليوم الخميس، إلى 42 شخصًا على الأقل.

وأوضح ضابط الشرطة شامان لال ثاكور أن حافلة الركاب انحرفت عن مسارها على الطريق وسقطت في واد يبلغ عمقه 150 مترا في منطقة بانجار بمقاطعة كولو.

كان ثاكور قد أفاد في وقت سابق عبر الهاتف من موقع الحادث بمقتل 25 راكبا على الأقل في الحادث،وإصابة عدد مماثل من الأشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفيات محلية.

وتابع: "تردد أن العديد من بين المصابين في حالة خطيرة ، ومن ثم فإن حصيلة الوفيات مرشحة للارتفاع ".

وكانت الحافلة تقل أكثر من 50 راكبا بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ولكن ضابط الشرطة راج كومار شانديل قال إن الحافلة كانت تقل أكثر من 70 شخصا.

وبحسب بيانات وزارة النقل، لدى الهند أعلى عدد من الحوادث المرورية عالميا، حيث يتوفى ما متوسطه 135 ألف شخص تقريبا سنويا على الطريق.

ومن بين الأسباب الشائعة القيادة المتهورة وسوء حالة الطرق والمركبات المكتظة أو عدم صلاحيتها .