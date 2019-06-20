فاتزكه : دورتموند يهدف للتتويج بلقب الدوري الألماني بعد التعاقد مع هوميلز

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قال هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إن فريقه يستهدف التتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد التعاقد مع المدافع ماتس هوميلز من بايرن ميونخ.

وقال فاتزكه لصحيفة "رور- ناخريشتن" اليوم الخميس :" سندخل الموسم الجديد بنية المنافسة على اللقب بدون أي تردد أو اعذار".

واتفق دورتموند وبايرن ميونخ على انتقال هوميلز أمس الأربعاء، ويتبقى خضوعه للفحص الطبي، ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة.

وفاز هوميلز مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم 2014 عندما كان لاعبا في بوروسيا دورتموند قبل الانتقال إلى بايرن ميونخ بعدها بعامين.

وتوج بايرن ميونخ بسبعة ألقاب متتالية ولكنه انتزع اللقب في الموسم المنقضي بفارق نقطتين فقط أمام بوروسيا دورتموند.

وأنفق دورتموند حتى الآن 125 مليون يورو (141 مليون دولار) على التعاقد مع هوميلز وثورجان هازارد وجوليان براندت ونيكو شولز في محاولة للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2012.

في الوقت نفسه، تعهد فاتزكه بالولاء لدورتموند بعد 14 عاما مع النادي.

وقال في مقابلة مع مجموعة "فونك" الإعلامية، قبل عيد ميلاده الستين غدا الجمعة إنه سيرفض " عرضا بضعف راتبه" من "أي نادي في العالم".

وأضاف فاتزكه إن نزعته الغريزية مرتبطة فقط بدورتموند، وأنه مرتاح بشأن ما سيأتي عقب انتهاء عقده في 2022.

وقال :"من المبكر جدا الحديث في هذا الموضوع. لن أبدأ في هذا الموضوع قبل 2021".