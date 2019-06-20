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مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على منع مبيعات أسلحة إلى السعودية

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 20 يونيو 2019 - 10:26 م | آخر تحديث : الخميس 20 يونيو 2019 - 10:26 م

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، على قرارات بمنع بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ، حيث من المقرر الآن أن تنتقل مشاريع القوانين للتصويت عليها بمجلس النواب، وسط توقعات أن يتم الموافقة عليها.

ومع ذلك، من المرجح أن يستخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) على القرارات ويفتقر الكونجرس إلى الأعداد اللازمة لتجاوز قراره.

ويأتي التصويت على مبيعات الأسلحة في أعقاب رفض سابق للكونجرس لسياسة البيت الأبيض تجاه المملكة العربية السعودية، حيث أقر المشرعون إجراءً ضد الحرب على اليمن هذا العام. واستخدم ترامب أيضا الفيتو ضد مشروع القانون.

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