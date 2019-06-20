قالت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن التقدم لمدارس التمريض والتقديم على مستوى المحافظة طبقا للقواعد المنظمة للالتحاق والكشف الطبي ومواعيد الاختبارات.

وأوضحت مشرف، أنه سيتم تلقى الأوراق بدءًا من يوم 1 يوليو، وحتى 11 يوليو، وأن الحد الأدنى لمجموع المتقدمين لا يقل عن 225 درجة.

وأضاف أن الأوراق المطلوبة هي (صورة من شهادة الميلاد – صورة من الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019 – صورة بطاقة الرقم القوى لولى الأمر- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة- تقرير طبى من مستشفى حكومى يفيد خلو الطالب المتقدم من العيوب الخلقية والأمراض المزمنة- 4 صور شخصية – طلب التحاق – حافظة بلاستيك – مظروف كبير – ملف بلاستيك – دمغة عادية بقيمة 1 جنيه – 4 مظاريف صغير).

وأكدت أنه يتشرط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وأن يكون من أبناء المحافظة والمقيمين بها إقامة دائمة وأتم بها دراسة المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وألا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا ولا يزيد عن 18 عامًا فى 1 أكتوبر 2019، كما سيجرى التنسيق بشكل محلى على مستوى المراكز الإدارية من خلال مدارس التمريض الأربعة.