وزارة الصحة: إطلاق 39 قافلة طبية مجانية في 24 محافظة حتى نهاية يونيو الجاري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 39 قافلة طبية مجانية، بدءًا من اليوم الخميس، وحتى نهاية الشهر الجاري، في 24 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن المحافظات المستهدفة هي الشرقية، والجيزة، والبحر الأحمر، والدقهلية، وجنوب سيناء، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم، والاقصر، والإسكندرية، وبني سويف، وسوهاج، والقاهرة، والوادى الجديد، و بورسعيد، والبحيرة، وأسوان، وقنا، والغربية، والسويس، ومطروح، والمنوفية، ودمياط، الاسماعيلية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، والاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية، والحدودية.

وأضافت الوزارة، أن مدة عمل القافلة يستمر ليومين، مشيرة إلى إطلاق قافلة طبية اليوم، في منطقة صان القبلية مركز صان الحجر بالشرقية، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية أخرى في صول مركز أطفيح محافظة الجيزة، و برانيس وحماطة وابوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، و أبوماضي 57 مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والطرفة مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، وذلك خلال يومي 21 و22 يونية الجارى.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنفيذ 7 قوافل طبية يومي 22 و23 يونيو الحالى، بمناطق كفر العمار مركز طوخ محافظة القليوبية، والجمايلة مركز دسوق محافظة كفرالشيخ، و القرية الثانية مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، و حاجر الرياينة مركز ارمنت محافظة الاقصر، والكرانتينة مركز غرب محافظة الاسكندرية، والانصار مركز اهناسيا محافظة بني سويف، واحمد اسماعيل مركز اخميم محافظة سوهاج، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين في منطقتي زرزارة مركز الغردقة محافظة البحر الاحمر، وكفر العلو مركز حلوان محافظة القاهرة، وذلك في يومي 23 و24 من الشهر الجاري.

ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم تنفيذ 4 قوافل طبية اخرى في يومي 24 و25 من شهر يونيو الجاري بمناطق تنيدة مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وقرية الرضوان مركز جنوب بورسعيد، وأولية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، و كوم أبو إسماعيل مركز أبوحمص محافظة البحيرة، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى في مناطق أبوغالب مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وخريت 1 مركز نصر النوبة محافظة أسوان، والعزب مركز دشنا محافظة قنا، وجمعية إدفو مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وواديي الشيخ عواد ومجمع السلام مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، والشهيدي مركز المحلة أول محافظة الغربية، وذلك في يومي 25 و26 من الشهر ذاته.

وأضافت "الصادق" أنه سيتم تنفيذ 8 قوافل خلال يومي 26 و27 يونية بمناطق وحدة جنيفة الصحية مركز حى الجناين محافظة السويس، و الظافر مركز براني محافظة مطروح، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والقصر مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، ومنشأة ابومليح مركز سمسطا محافظة بني سويف، ووحدة الوفاء مركز العامرية محافظة الاسكندرية، والنواصرية مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووحدة ابوصوير البلد مركز ابوصوير محافظة الاسماعيلية، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي عرب دوريش مركز فاقوس محافظة الشرقية، ومساكن الكمين بغارب مركز راس غارب محافظة البحر الاحمر، وذلك في يومي 27 و28من الشهر نفسه.

وأوضحت أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين خلال يومي 28 و29 يونية بمنطقتي القصر مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، وبطرس مركز شربين محافظة الدقهلية، وأخيرًا سيتم إطلاق 3 قوافل طبية في مناطق حبلوك مركز اطسا محافظة الفيوم، ووحدة العجمى البحرية مركز العجمى محافظة الإسكندرية، وعزبة عمارة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وذلك في يومي 29 و30 يونية الجاري.

وأشارت إلى أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتثمل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة النساء والتوليد، والباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحة، ورمد، وأسنان، بجانب توفير خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحي بهذة القوافل.