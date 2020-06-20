التايمز: بريطانيا تفرض «الوضع الطبيعي الجديد» مع إعادة فتح المطاعم والفنادق بقواعد مختلفة

كشفت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم السبت، عن خطة إعادة فتح المطاعم والحانات والفنادق تضم مجموعة من الإجراءات التي تستعد الحكومة البريطانية تطبيقها لضمان التزام الزوار بقواعد التباعد الاجتماعي والحيال دون تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن خلال الأسبوع المقبل أنه بدءا من 4 يونيو المقبل يبدأ تخفيف قاعدة الاحتفاظ بمسافة مترين على الأقل بين الناس، كما سيعلن عن إعادة فتح أبواب الحانات والمطاعهم والمقاهي وغيرها لإعادة إحياء الاقتصاد البريطاني، لكن بمجموعة من الإجراءات ستصبح بمثابة الوضع الطبيعي الجديد.

ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء بشكل منفصل سينشر الأسبوع المقبل أيضا قانون جديد لتشجيع الحانات والمقاهي والمطاعم على تقديم المشروبات الكحولية لغير الزوار بالداخل، أي سيتمكن البريطانيون من شراء المشروبات وتناولها في الشارع، نظرا لأنه سيتم تقييد العدد المسموح به داخل كل حانة أو مقهى أو مطعم وتشجيع العمل بنظام الحجز المسبق لتفادي التكدسات، ووضع علامات متباعدة على الأرض خارج المكان لتنظيم طوابير الدخول.

لكن هناك "مخاوف أمنية" تضمنتها خطة الحكومة البريطانية تتمثل في الطوابير على مداخل المطاعم والأماكن السياحية والمتنزهات التي قد تصبح هدفا للإرهابيين، وهو ما سيتم بتشجيع إدارات الأماكن بالتعامل مع الطوابير والتحكم في تدفق الزوار بأسرع شكل ممكن، على ألا يتم تقديم أي معلومات عن الحجوزات أو ترتيب الطوابير لأي شخص كان.

وأشارت إلى أن الطوابير ينبغي أن يتم تنظيمها حول أعمدة الإضاءة وأماكن ركن الدراجات وغيرها من أثاث الشارع لحماية الزوار من أي "مركبات عدائية محتملة"، كما يتم مناقشة حماية المارة بتوفير مناطق خالية من السيارات وتحديد سرعات للقيادة.

وأضافت الصحيفة أن الخطة تتضمن دوريات منتظمة على حدائق الحانات والمقاهي لضمان التزام الزوار بالتباعد الاجتماعي، كما سيتم خفض عدد الطاولات بشكل ملحوظ وإبعادها عن بعضها بقدر الإمكان، بجانب استخدام قوائم الطعام التي تُقدم للزوار مرة واحدة فقط، على أن تُطبق قواعد نظافة شخصية صارمة على العاملين بالمكان، مع استمرار إغلاق مناطق لعب الأطفال داخل تلك الأماكن.

ومن ناحية الفنادق، سيتولى موظفو الاستقبال تذكير الزوار بالحفاظ على المسافة الآمنة، على أن يتم تشجيع المُقيمين بتناول الطعام في غرفهم حتى إذا فتحت مطاعم الفنادق، وفي حالة إصابة أحد الزوار سيتم عزله في غرفته وإغلاق الغرفة لمدة 72 ساعة بعد مغادرته لها.

وستشهد الصالات الرياضية والسونا قواعد مشابهة بإبعاد أجهزة اللياقة ورفع الأثقال عن بعضها ومراقبة الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع العمل بنظام الحجز المسبق للعملاء، لكن سيتم إجبار أخصائيي العلاج الطبيعي والتدليك والباديكير على ارتداء بدلات وقائية كاملة أثناء تأدية عملهم.

واستبعدت خطة الحكومة البريطانية إعادة فتح الملاهي الليلية في أي وقت قريب؛ نظرا لأن ساحات الرقص تمثل تحديا لتشغيلها بموجب أي قواعد للتباعد الاجتماعي، لكن يتم دراسة إجراء كشف لدرجة الحرارة وتطهير اليدين بالكحول على أبواب الملهى قبل الدخول.

وفي المتنزهات والأماكن السياحية، سيُطالب الزوار بطباعة أو تحميل تذاكرهم على الهواتف الذكية قبل الوصول لتجنب التكدس على البوابات، كما سيتم تشغيل الألعاب مثل قطار الملاهي وغيره بسعة أقل من المعتاد للحفاظ على التباعد الاجتماعي، بينما لن يتم إعادة فتح مناطق مثل السينمات رباعية الأبعاد ومناطق لعب الأطفال ومناطق مشاهدة الحيوانات ومناطق حفلات الأطفال، كما سيتم حظر إقامة أي حفلات أو عروض أداء.