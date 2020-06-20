حارس أرسنال يتعرض لإصابة قوية أمام برايتون

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تعرض الألماني بيرند لينو، حارس فريق أرسنال، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.

وخلال ارتقاء لينو للإمساك بالكرة في الهواء، دفعه نيل موباي، مهاجم برايتون، لينزل بطريقة خاطئة على قدمه، ليقرر أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، إخراجه ونزول الحارس إيميليانو مارتينيز بدلا منه.

يذكر أن بيرند لينو أنقذ 113 فرصة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليحل ثانيا خلف مارتن دوبرافكا، حارس مرمى نيوكاسل يونايتد.

ويعد مارتن دوبرافكا الأكثر تصديا للكرات في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن بـ117 تصديا.