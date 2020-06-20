 الصحة تضع خطة متكاملة لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء - بوابة الشروق
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الصحة تضع خطة متكاملة لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء

محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
العريش - أ ش أ:
نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 12:36 م | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 12:36 م

أكدت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، عن الاستعداد الطبي الكامل لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، أنه تم الانتهاء من إجراءات خطة التأمين الطبى للامتحانات، وذلك لضمان سلامة الطلاب والمشرفين على اللجان.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد فى اللجان وإلي تواجد الفرق الطبية من أطباء وتمريض وزائرات صحيات باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير.

وأكد على توافر المستلزمات الوقائية والمرور المستمر على اللجان وقياس درجات الحرارة والتأكد من التهوية الجيدة للجان، والتشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف بكل لجنة، موضحا توافر مخزون احتياطي من المستلزمات والأدوية وأنه تم مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية الإضافية بالمستشفيات.

وناشد وكيل الوزارة أولياء الأمور بعدم التزاحم خارج اللجان، والتزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى مواجهة كورونا.


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