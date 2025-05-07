مسئول حوثي: وقف النار مع واشنطن لا يشمل إسرائيل

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسئول حوثي كبير – لم تسمه - قوله إن "وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لا يشمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال".

وأضاف المسئول أن "اتفاق وقف إطلاق النار لم يتضمن محادثات مباشرة مع المسئولين الأمريكيين"، موضحا أن عمان توسطت في اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا لوقف استهداف السفن الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، إن الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي تسبب في خسائر بقيمة 500 مليون دولار، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وأضاف الشايف، في منشور على منصة "إكس"، إنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر، بسبب الأضرار الفادحة التي لحقت به جراء الهجوم الإسرائيلي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأشار إلى أنه "نتيجة للعدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي وما نجم عنه من أضرار فادحة. تقرر تعليق جميع أنواع الرحلات من وإلى المطار حتى إشعار آخر".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المطار الرئيسي في اليمن بضربات جوية، أمس الثلاثاء، في ثاني هجوم له خلال يومين على الحوثيين بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل.