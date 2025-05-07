أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن فسخ عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي.
وأوضح المركز الإعلامي للزمالك أن مجلس الإدارة حرص على توجيه الشكر للبرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق.
وأعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياته بالتوفيق للمدير الفني البرتغالي في خطوته المقبلة.
وأدار بيسيرو 13 مباراة للزمالك منذ تواجده في فبراير الماضي، انتصر في 6 وتعادل 6 أيضا وتلقى هزيمة واحدة.
ويتواجد الزمالك حاليا في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني و7 نقاط عن بيراميدز المتصدر.
ويرتبط اسم أيمن الرمادي بتدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة والتي يبحث فيها الفريق الأبيض عن الفوز بالمباريات من أجل استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن أخر مباراتين أمام المصري والبنك الأهلي.