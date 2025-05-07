 رسميا.. الزمالك يعلن فسخ عقد بيسيرو بالتراضي - بوابة الشروق
الأربعاء 7 مايو 2025 1:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

رسميا.. الزمالك يعلن فسخ عقد بيسيرو بالتراضي

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 12:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 12:56 م

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن فسخ عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي.

وأوضح المركز الإعلامي للزمالك أن مجلس الإدارة حرص على توجيه الشكر للبرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق.

وأعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياته بالتوفيق للمدير الفني البرتغالي في خطوته المقبلة.

وأدار بيسيرو 13 مباراة للزمالك منذ تواجده في فبراير الماضي، انتصر في 6 وتعادل 6 أيضا وتلقى هزيمة واحدة.

ويتواجد الزمالك حاليا في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني و7 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويرتبط اسم أيمن الرمادي بتدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة والتي يبحث فيها الفريق الأبيض عن الفوز بالمباريات من أجل استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن أخر مباراتين أمام المصري والبنك الأهلي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك