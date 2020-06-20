نيوزيلندا: المشتبه به في إطلاق النار على شرطي يمثل أمام المحكمة

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مثل المشتبه به في إطلاق النار على شرطيين والذي تسبب في مطاردة الشرطة له أمام المحكمة اليوم السبت بتهمة القتل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

واتهم الرجل بإطلاق النار على شرطيين، مما أسفر عن مقتل الشرطي ماتيو هانت وإصابة زميله بجروح خطيرة بعد توقف روتيني لسيارته في أوكلاند يوم الجمعة.

وقالت شرطة نيوزيلاند في بيان في وقت متأخر يوم الجمعة إن الرجل اتهم بارتكاب جرائم تشمل القتل ومحاولة القتل والقيادة الخطيرة التي تسببت في إصابة.

وأمرت المحكمة بحبسه على ذمة القضية ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مجددا يوم 8 تموز/يوليو، حسبما أفادت شبكة "ار ان زد" الاخبارية وصحيفة "نيوزيلند هيرالد".

وأصدرت المحكمة أوامر بعدم الكشف عن هوية المشتبه به (24 عاما).

في غضون ذلك، طلبت الشرطة من المواطنين المساعدة في العثور على امرأة يعتقد أنها ساعدت المشتبه به.