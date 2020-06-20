زايد: عقار «ريمديسيفير» مازال قيد البحث الإكلينيكي





توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالشكر للمتبرعين بالبلازما من المتعافين بفيروس كورونا، قائلة إنه أصبح هناك أكثر من 25 مكانًا خاصًا بالتبرع بالبلازما في جميع المحافظات.

وأضافت «زايد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن كل متعافي من كورونا يتبرع ببلازما الدم يساعد في إنقاذ حياة شخصين.

وعن عقار «ديكساميثازون» الذي أعلنت بريطانيا عن فعاليته في علاج حالات كورونا الحرجة، أكدت وزيرة الصحة أنه موجود في بروتوكولات العلاج في مصر للحالات الحرجة في المستشفيات منذ أول يوم في مواجهة الفيروس، متابعة أن عقار «ريمديسيفير» من العقاقير التي مازالت تحت الأبحاث الإكلينيكية، وستنتجه شركة مصرية قريبًا.

ولفتت إلى أنه في الفترة الأخيرة حدث نقص في بعض أدوية الفيتامينات وبعض المضادات الحيوية ومخفضات الحرارة، مناشدة بعدم سحب الأدوية من الصيدليات، نظرًا لتوفير وزارة الصحة للعلاج الخاص بالعزل المنزلي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و79 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 52 ألفًا و211.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 15 ألفًا و373، من ضمنهم 13 ألفًا و928 متعافيًا.