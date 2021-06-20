قبل أسابيع على اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة الحكومة الأفغانية لزيارة البيت الأبيض يوم الجمعة المقبل.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الأحد إن الرئيس الأفغاني أشرف غني وعبد الله عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية سيلتقيان مع بايدن.

ووفقا لبيان صحفي للبيت الأبيض فإن الزيارة سوف "تسلط الضوء على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وأفغانستان مع استمرار الانسحاب العسكري".

وأعلن بايدن في أبريل عن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، بعد نحو عقدين من بداية الوجود الأمريكي هناك. ودفع الإعلان- الذي ابقى على القوات الأمريكية لفترة أطول قليلا مما كان مقررا من الإدارة الأمريكية السابقة- معظم الحلفاء الغربيين إلى الإعلان عن سحب قواتها.

وأضاف بيان اليوم الأحد أن "الولايات المتحدة ستظل مشاركة بعمق مع حكومة أفغانستان لضمان ألا تعود البلاد مطلقا كملاذ آمن للجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا للوطن الأمريكي".