روبرت كوخ: ألمانيا تسجل 842 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلا عن 16 حالة وفاة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها خلال يوم واحد قبل أسبوع كانت تبلغ 1489 حالة، فضلا عن 18 حالة وفاة.

وأضاف المعهد اليوم، أن معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس، أي عدد حالات الإصابة التي يتم تسجيلها خلال سبعة أيام لكل 100 ألف شخص، بلغ صباح اليوم 8.8 حالة على مستوى ألمانيا، فيما كان يبلغ أمس السبت 3. 9، وكان يبلغ قبل أسبوع 3. 17.

وتابع المعهد، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي وصل إلى ثلاثة ملايين و721 ألفا و981 حالة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد، أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى ثلاثة ملايين و603 آلاف شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس 90 ألفا و385 شخصا.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس السبت أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس على مدار سبعة أيام، وهو ما يسمى بمعدل الاستنساخ، بلغ 69. 0، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 70. 0، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب يمكنهم نقل العدوى إلى 69 شخصا آخرين.