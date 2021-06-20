محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد محافظتي كفر الشيخ والمنوفية

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

جاء ذلك بحضور كل من عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، ولفيف من القيادات التنفيذية وأساتذة من جامعتي كفر الشيخ والمنوفية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات الثلاث، في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بشأن خطة الجذب السكاني التي تنفذها المحافظة لتوطين عدد من الأسر من محافظات الجمهورية.

وشدد الزملوط على تقديم كافة التيسيرات والخدمات للأسر المستفيدة من المشروع، بهدف استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة وفتح آفاق استثمارية جديدة بالمناطق الغير مأهولة بالسكان، وحل مشكلة التكدس السكاني بمحافظات الدلتا.

وقال إن المشروع يهدف إلى إقامة مجتمع عمراني زراعي صناعي جديد بمنطقة أبو طرطور، من خلال منح كل أسرة منزل وقطعة أرض زراعية على مساحة 5 أفدنة، مؤكدًا تخصيص نسبة ٢٠٪ من الوحدات السكنية والامتيازات المخصصة للمشروع لصالح أبناء المحافظة.