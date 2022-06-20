فون دير لاين واثقة من منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن ثقتها في حصول أوكرانيا رسميا على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قبيل القمة الرئيسية للتكتل في بروكسل في وقت لاحق من الشهرالجاري .

وقالت فون دير لاين لإذاعة "إيه أر دي" العامة الألمانية مساء الأحد "أعتقد اعتقادا راسخا أننا سنحصل على قرار إيجابي، وأننا سنحصل على الدعم، وأن المسار قد تم تحديده الآن".

وقالت "بالطبع، هذا أيضا قرار تاريخي يتعين أن يتخذه المجلس الأوروبي الآن، ولكن الاستعدادات جيدة". وأضافت أنها كانت "واثقة" من فرص أوكرانيا.

وتأتي تصريحات فون دير لاين بعد أن أيدت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة منح كل من أوكرانيا ومولدوفا رسميا صفة دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تناقش الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصية المفوضية خلال قمة تعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين. كما سيكون على جدول الأعمال طلب جورجيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، والذي، في تقدير المفوضية، يجب أن يستوفي شروطا مختلفة.

ولم تتخذ الدول الأعضاء حتى الآن موقفا موحدا بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا. ودفعت حكومة النمسا من أجل منح البوسنة والهرسك صفة الدولة المرشحة في نفس الوقت، بينما كانت رومانيا تضغط من أجل جورجيا.

وشددت فون دير لاين على أن قرار المفوضية بدعم منح أوكرانيا صفة المرشح تم على أساس البيانات والحقائق والأعمال التحضيرية التي قامت بها اوكرانيا على مدى السنوات الثماني الماضية.

وقالت فون دير لاين:"قامت أوكرانيا بخطوات هائلة إلى الأمام خلال السنوات القليلة الماضية"، مضيفة "نريد أن نرى المزيد".