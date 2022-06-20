تعرف على الآثار الجانبية للإفراط في تناول فيتامين ب 12

تلعب الفيتامينات والمعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة، لذلك فإن تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات لا يعتني بصحتنا الجسدية فحسب، بل يميل أيضًا إلى الصحة العقلية، ويعد فيتامين ب 12 هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي.

ويتمثل الدور الأساسي لهذا الفيتامين في دعم الجهاز العصبي وتكوين خلايا الدم الحمراء، بالنظر إلى أن فيتامين ب 12 قابل للذوبان في الماء، فإنه يسهل امتصاصه في الأمعاء، وبالتالي يسهل إنتاج الحمض النووي، ويساعد أيضًا على تعزيز الطاقة وزيادة التمثيل الغذائي.

وعلى الرغم من عدم إنتاجه بشكل طبيعي، إلا أنه موجود في العديد من الأطعمة بما في ذلك المنتجات الحيوانية والمأكولات البحرية ويمكن أيضًا الحصول عليه من خلال المكملات الغذائية، ولكن يجب الحرص على عدم الإفراط في تناوله، لأنه يمكن أن يتسبب في الكثير من الأضرار الصحية.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول الآثار الجانبية للإفراط في تناول فيتامين ب 12.

* متى يجب اللجوء إلى مكملات فيتامين ب 12؟

يعد نقص فيتامين ب 12 أمرًا شائعًا بين الناس ولأنه يساعد في أداء العديد من وظائف الجسم، يلجأ الكثيرون إلى المكملات، ومع ذلك يوصي الخبراء بالحصول على فيتامين ب 12 من الطعام قبل تجربة المكملات، ولكن إذا كنت شخصًا استبعد اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة من النظام الغذائي، فمن المحتمل أنك قد تحتاج إلى مكملات، ولكن من الأفضل التحدث إلى اختصاصي التغذية أو الطبيب المعالج.

وفي الغالب، يُنصح بتناول فيتامين ب 12 في الصباح أو مع وجبة الإفطار، وذلك لأنه يرتبط باستقلاب الطاقة، والذي قد يقطع النوم إذا تم تناوله في الليل، ويوصي الخبراء بتناول مكملات فيتامين ب 12 مع كوب مملوء بالماء لتحسين الامتصاص.

*هل يمكن تناول جرعة زائدة من فيتامين ب 12؟

على الرغم من أن الآثار الجانبية لمكملات فيتامين ب 12 نادرة جدًا، فمن المحتمل أن تحدث مع حقن فيتامين ب 12، ولكن ليس مع المكملات الغذائية عن طريق الفم، حيث يقال إن حقن فيتامين ب 12 فعالة في زيادة مستويات فيتامين ب 12 في الدم، ما يمنع أو يعكس نقصه.

لذلك يجب تعاطي الحقن بعد استشارة الطبيب، حيث تحتوي هذه الحقن على هيدروكسوكوبالامين أو سيانوكوبالامين، ويُعتقد أن معدل الامتصاص لهذه الحقن أعلى من المكملات الفموية، ولهذا السبب يحذر الخبراء من الآثار الجانبية المحتملة.

* تأثيرات جانبية ملحوظة

يعتبر تناول المكملات عن طريق الفم آمنًا إذا تم تناولها بالجرعات الموصى بها، ومع ذلك يمكن أن تؤدي مكملات فيتامين ب 12 إلى آثار جانبية بما في ذلك:

- صداع الراس

- دوار

- إسهال

- طفح جلدي وحكة

- استفراغ وغثيان

- إعياء

- تورم و إحساس بالوخز

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي زيادة فيتامين ب 12 أيضًا إلى تفاعلات حساسية نادرة ولكنها شديدة تُعرف أيضًا باسم الحساسية المفرطة، وقد يؤدي ذلك إلى تورم الوجه واللسان والحلق.

* إليك ما تحتاج لمعرفته حول الجرعة الصحيحة

توصي المعاهد الوطنية للصحة للمكملات الغذائية بالجرعة التالية من فيتامين ب 12 لمجموعات مختلفة من الناس.

- 2.4 ميكروجرام يوميًا للأعمار من 14 عامًا أو أكبر

- 2.6 ميكروجرام يوميا للحامل

- 2.8 ميكروجرام يوميا للنساء المرضعات

أما بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فإن الكمية الغذائية الموصى بها هي 25 إلى 100 ميكروجرام من B-12 أو يمكن للفرد الحصول عليها عن طريق تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12.