النواب في فنلندا يختارون بيتيري أوربو رئيسا للوزراء

اختار البرلمان الفنلندي المنتخب حديثا السياسي المحافظ بيتيري أوربو لقيادة حكومة ائتلافية، تشمل حزب الفنلنديين الشعبوي اليميني.

وصوت أغلبية النواب في برلمان هلسنكي لصالح تولي وزير المالية السابق أوربو رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، بعد الانتخابات التي أجريت في أبريل الماضي، وأطاحت بالديمقراطية الاشتراكية سانا مارين، التي أصبحت نجمة صاعدة في اليسار السياسي في أوروبا.

يترأس أوربو / 53 عاما/ حزب الائتلاف الوطني يمين الوسط.

وسوف تتولى زعيمة حزب الفنلنديين ريكا بورا منصب وزيرة المالية.

ومن المقرر أن يعين الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو رسميا أوربو رئيسا للحكومة الجديدة في وقت لاحق من اليوم.