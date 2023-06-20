محافظ جنوب سيناء: توزيع 30 عجلا و20 طن سلع غذائية بالمجان على المواطنين في عيد الأضحى

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري توزيع سلع غذائية ولحوم الأضاحي بالمجان على الأسر الأكثر احتياجًا بكافة مدن المحافظة، بواقع 30 عجلا و10 أطنان سكر، و10 أطنان أرز، إضافة إلى بونات للسلع الغذائية الأساسية بالمجان، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ على أن المحافظة تسعى دائمًا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بكافة السبل، سواء بتوفير السلع الغذائية، أو تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، إضافة إلى توفير السلع الغذائية التموينية المدعمة بمنافذ التموين، وكميات كبيرة من اللحوم البرازيلية سعر الكيلو لا يجاوز 160 جنيها، ولحوم سودانية حية بسعر 195 جنيها للكيلو، وفراخ مجمدة.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال لقاء محافظ جنوب سيناء بالعاملين بمجلس مدينة أبو زنيمة، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة أبو زنيمة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومشايخ وعواقل المدينة.

وهنأ المحافظ العاملين بمجلس المدينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن ذكرى 30 يونيو تركت أثر إيجابي في نفوس المصريين لتحول مصر من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار والأمن والأمان، كما شهدت مصر خلال الفترة الحالية إنجازات هامة لم يشهدها التاريخ من قبل.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بعقد ندوات توعوية للعاملين والمواطنين، لاستعراض إنجازات 9 سنوات مضت، إضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا.

وقدم ممثلو القبائل البدوية بمدينة أبوزنيمة الشكر للمحافظ، لكم الخدمات التي قدمت لأهالي المدينة ووديانها وتجمعاتها البدوية، والتي تضمنت شبكات طرق، وخطوط مياه وكهرباء، إضافة إلى التجمعات التنموية الشاملة التي توفر الغذاء وفرص العمل لأهالي المحافظة.