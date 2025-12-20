أمريكا: إصابة 3 رجال شرطة أمريكيين ومقتل المشتبه به إثر إطلاق نار في نيويورك

قالت شرطة نيويورك، إن ثلاثة من عناصرها تم نقلهم إلى المستشفى اليوم السبت إثر إصابتهم بجروح، ولقي مسلح حتفه وأصيب رجل آخر بعدما تحول شجار منزلي إلى مواجهة مضطربة في عدة مربعات سكنية في روتشستر.

وقال قائد شرطة المدينة ديفيد سميث، في مؤتمر صحفي، إن أحد رجال الشرطة في حالة حرجة، وهناك آخر حالته خطيرة والثالث يتعافى من إصابات أقل خطورة بعد إطلاق النار مساء أمس الجمعة.

وذكر سميث، أن الأحداث بدأت حوالي الساعة 1015 مساء، عندما أبلغ رجل عن محاولة حبيب صديقته السابق اقتحام منزلها، وأنه ربما يحمل سلاحا ناريا، مضيفا أن المتصل أبلغ السلطات أنه أيضا يحمل سلاحا ناريا.

وأضاف سميث، أن الشرطة استجابت، وعثرت على الصديق السابق بجانب المنزل، و "دون سابق إنذار، أطلق النار عليهم من مسافة قريبة".

وأصيب شرطيان في ذلك الوقت، وأصيب المتصل بعدة رصاصات في تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، وتبادل المشتبه به والرجل الذي اتصل بالطوارئ إطلاق النار في جزء منه، ويخضع للعلاج الآن في المستشفى في حالة خطيرة، وفر المشتبه به.

وأوضح سميث، أنه عندما عثر شرطي آخر على المشتبه به بعد بضعة مربعات سكنية، أطلق المشتبه به عليه النار، وبادله الشرطي وآخرون إطلاق النار ليردوه قتيلا.

وقال عمدة مدينة روتشستر، مالك إيفانز: "إن مثل هذه الحوادث هى كابوسنا الأكبر في هذا الوقت من العام".