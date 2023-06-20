محافظ الدقهلية: تنفيذ 6 مشروعات بتمويل إضافي 138 مليون جنيه

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا لمتابعة العمل فيما يتعلق بالمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الاعتماد الإضافي للخطة الاستثمارية لعام 2023م بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقال المحافظ، إن هناك 6 مشروعات يتم تنفيذها باعتماد إضافي للخطة الاستثمارية لهذا العام بمراكز دكرنس وشربين وبلقاس وميت غمر ومدينة المنصورة نطاق شرق وغرب المدينة وذلك بتمويل إضافي قدره 138 مليون جنيه، وتشمل تلك المشروعات إنشاء موقف حضاري بمدينة دكرنس وتنفيذ تطوير كورنيش مدينة شربين، ورصف وتطوير كورنيش مدينة بلقاس وكذا تركيب أعمدة إنارة بشوارع مدينة ميت غمر، ورصف وتطوير ورفع كفاءة شارع الجيش، ومشروع استكمال المشاية السفلية بمدينة المنصورة.

وتابع المحافظ الإجراءات والأعمال التي يتم تنفيذها في كل مشروع، وأكد ضرورة تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الأداء في كل مشروع والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأكد ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها، منوها بمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة لشارع الجيش، مشددا على ضرورة الانتهاء من أعمال الحدائق والجزر الوسطي ومنظومة الصرف للأمطار، وأعمال الرصف، بالإضافة لأعمال الإنترلوك والبلاط وكذا التشجير قبل عيد الأضحى.

وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة شارع بهرند ووجه بسرعة تلافي الملاحظات المتعلقة بالصرف بالشارع، وأعمال إنشاء موقف حضاري بمدينة دكرنس والأعمال التي تم تنفيذها به، وتابع كذلك أعمال كورنيش شربين بطول 1 كيلو وأعمال تركيب أعمدة ديكورية بميت غمر، بالإضافة لأعمال إنشاء كورنيش بلقاس بطول 800 متر، بالإضافة الي رصف 3 شوارع بالمدينة.

حضر الاجتماع مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمهندس أحمد خفاجي بالشركة الوطنية.