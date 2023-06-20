 أسوان يطالب بـ إقامة آخر 3 جولات من الدوري في نفس التوقيت - بوابة الشروق
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أسوان يطالب بـ إقامة آخر 3 جولات من الدوري في نفس التوقيت

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 3:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 3:38 ص

تقدم مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة الشافعي صالح، بمذاكرات رسمية خاطب بها كل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الحكام، بشأن الجولات الثلاثة المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال نادي أسوان في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: «نتمسك بكامل حقوقنا في آخر 3 جولات من الدوري المصري، وذلك من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ولهذا نطالب بإقامة مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة في توقيت واحد».

وأضاف البيان: «بالإضافة إلى تعين حكاما من القائمة الدولية للمباريات وكذلك للفيديو؛ نظرا لوجود منافسة قوية على البقاء ف الدوري».

وأتم البيان: «على أن يحتفظ النادي بقراره سواء بالموافقة على خوض المباريات أم لا، فور الإعلان عن حكام كل جولة إذا لم يكن الطاقم بالكامل من القائمة الدولية».


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