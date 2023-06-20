روسيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم 29 يونيو، الجارى بشأن مسألة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوليانسكي ان روسيا طالبت اليوم بعقد اجتماع في 29 يونيو الجارى بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وآثارها على الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية".

وقال بوليانسكي، إن روسيا ستعود إلى قضية التحقيق في تخريب أنابيب "التيار الشمالي"، مؤكدًا أن المسألة التحقيقية بالنسبة لروسيا لم تغلق، وسنعود إليها في الوقت المناسب وبالشكل المناسب إذا لم تتغير الأوضاع".

وأشار بوليانسكي إلى أن ممثلي الغرب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحثون على عدم التسرع في التحقيقات التي تجريها الدانمارك وألمانيا والسويد.



