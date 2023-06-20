أشاد نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي، بالإنجازات التي شهدها قطاعي الطاقة والبنية التحتية، ولكن انتقد مستويات العجز الكلي التي بلغت مستويات 7% خلال العام المالي الحالي؛ ما يثر القلق.

وانتقد زكي خلال جلسة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، مستويات الدعم المرتفعة متحدين بذلك توصيات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى زيادة دعم المواد البترولية من 28 مليار جنيه إلى 120 مليار جنيه، ودعم السلع الغذائية ارتفع من 90 مليار جنيه إلى 140 مليار جنيه.

وأكد ضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمي للرسمي، مشيرا إلى أن الموازنة لا تمثل سواء 46% إلى 47% من الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأشار إلى خطورة ارتفاع مستويات الدين الخارجي التي بلغت 170 مليار دولار؛ مما ضغط على التصنيف الائتماني لمصر، كما أكد ضرورة إعادة النظر في المشروعات القومية التي لم تبدأ بعد خاصة التي ليس لها عائد.