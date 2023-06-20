كيروش يعلن القائمة النهائية للمنتخب القطري استعدادا للكأس الذهبية

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) 2023، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا خلال الفترة من 24 يونيو إلى 16 يوليو المقبل.

وخاض المنتخب القطري آخر تجاربه الودية في معسكر النمسا أمام نيوزيلندا، ولم تستكمل المباراة بعد انتهاء الشوط الأول بعد مشادة بين لاعب المنتخب القطري يوسف عبد الرزاق وقائد المنتخب النيوزيلندي مايكل بوكسال.

وضمت قائمة الفريق القطري كلا من:

صلاح زكريا، ومشعل برشم، ويوسف حسن لحراسة المرمى.

وفي خط الدفاع: أحمد سهيل، وبسام الراوي، وجاسم جابر، وحازم أحمد، وطارق سلمان، ومصعب خضر، وهمام الأمين، ويوسف أيمن.

وفي خط الوسط: أحمد فتحي، وعاصم مدابو، وعبدالله معرفي، وعلي أسد، ومحمد وعد، ومصطفى مشعل، ومهدي سالم.

وفي خط الهجوم: المعز علي، وتميم منصور، وخالد منير، ومحمد مونتاري، ويوسف عبدالرزاق.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب القطري إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء في ختام المعسكر التدريبي الاعدادي بالنمسا ضمن استراتيجية شاملة وضعها المدير الفني تمهيدا للاستحقاقات المقبلة والتي تأتي في مقدمتها الدفاع عن اللقب القاري في بطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر في يناير المقبل.

وسيستهل الفريق القطري مشواره في بطولة الكأس الذهبية بمواجهة هايتي يوم 25 يونيو المقبل في ستاد إن آر جي في هيوستن، ثم يواجه منتخب هندوراس يوم 29 من الشهر نفسه في مدينة جلينديل بولاية كاليفورنيا في الجولة الثانية، قبل اختتامه الدور الأول بمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 2 يوليو في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.

يشار إلى منتخب قطر تصدر خلال مشاركته السابقة في بطولة الكأس الذهبية التي استضافتها الولايات المتحدة عام 2021 مجموعته في الدور الأول بحصوله على سبع نقاط، وتأهل للدور ربع النهائي، قبل أن يتجاوز منتخب السلفادور بثلاثية لهدفين ليبلغ الدور نصف النهائي، ثم خسر بعد ذلك أمام منتخب الولايات المتحدة بهدف نظيف.