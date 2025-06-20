وزير الخارجية يبحث مع مبعوث ترامب ونظيره الإيراني وقف التصعيد وعدم اتساع رقعة اصراع

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتكثيف الاتصالات لاحتواء التصعيد العسكري بين إسرائيل وايران، جرى اتصالان هاتفيان بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس 19 يونيو، مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وعباس عراقجي، وزير خارجية إيران.

جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على ضرورة بذل كافة الجهود لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار واستغلال المسار الدبلوماسي المتاح لاحتواء الموقف المتصاعد، وتحييد خطر تأجيج الأوضاع بصورة شاملة في الشرق الأوسط.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة العمل على منع توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة لن يكون أحد بمنأى عن تداعياتها، مجددًا أهمية استنفاذ جميع المسارات الدبلوماسية والسياسية للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووى الإيراني.