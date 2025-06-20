إسرائيل تحذر حزب الله من دخول الحرب: تعلموا من مصير نصر الله

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، قائلا إن عليه "التصرف بحذر"، وذلك بعد تصريحات قاسم أمس التي قال فيها إن حزب الله "سيتصرف بما يراه مناسبا"، ردا على الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

وقال كاتس: "لم يتعلم الأمين العام لحزب الله من أسلافه ويهدد بالعمل ضد إسرائيل"، في إشارة إلى الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في سبتمبر الماضي، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف محذرا: "أقترح على الوكيل اللبناني أن يكون حذرا، وأن يفهم أن إسرائيل فقدت صبرها مع "الإرهابيين" الذين يهددونها".

واستطرد وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول "إذا كان هناك إرهاب، فلن يكون هناك حزب الله".

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، في بيان له مساء أمس الخميس، إن حزب الله" هو إلى جانب إيران وليس على الحياد بين حقوق إيران وباطل أمريكا".

وأضاف "نحن إلى جانب إيران في مواجهة هذا الظلم العالمي، لأنَّنا مع استقلالنا وتحرير أرضنا وحريَّة قرارنا وخياراتنا. لسنا على الحياد، ولذا نُعبِّر عن موقفنا إلى جانب إيران وقيادتها وشعبها، ونتصرفُ بما نراه مناسبًا في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي الغاشم".